شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يقلد «مولاي» وسام الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، العلاقات الثنائية مع جمهورية مالي وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض أمس، وزير خارجية جمهورية مالي الشقيقة زيني مولاي، والوفد المرافق له. وسلم وزير الخارجية، مولاي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد الخالد.