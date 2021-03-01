شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة دولية لهجمات الحوثي الإرهابية على المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت المملكة المتحدة، اليوم الهجمات التي أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالصاروخ الباليستي والطائرات دون طيار (مفخخة) على المملكة.

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية ومأرب، مضيفاً أن هذه الهجمات تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتظهر أن المتسببين بها ليسوا جادين في عملية السلام ولا في حماية الشعب اليمني. من جهتها، أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة الرياض، وعدّته «عملاً خطيراً ضد المدنيين، الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية».

وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.