شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» واليونسيف يبحثان تأمين المياه لـ 15 محافظة يمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ناقش مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة عدن مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن فيليب دواميل، سير ومستجدات المشاريع التي ينفذها المركز من خلال منظمة اليونيسيف في اليمن ومنها مشاريع تأمين وتحسين الوصول إلى المياه والإصحاح البيئي والخدمات الصحية في 15 محافظة يمنية، إضافة إلى مشروع البرنامج التنفيذي المشترك لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2020، ومشروع الاستجابة الجاري لجائحة كورونا في المرافق الصحية المستهدفة في المحافظات اليمنية.

كما ناقش الجانبان برنامج الاستجابة الصحية في حالات الطوارئ المتكاملة لضمان استمرارية الخدمات وتوسيع نطاقها من خلال الوقاية المتكاملة من (كوفيد-19) والتدخل الغذائي الوقائي والمنقذ للحياة لمعالجة سوء التغذية بين الأطفال والنساء في اليمن.

في غضون ذلك، دشن المركز المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية في محافظة مأرب، تستفيد منه 4.000 أسرة نازحة.

وأكد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى، أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تسهم في التخفيف من معاناة النازحين، مشيداً بالدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية وما تقدمه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للنازحين، مبينا أن التوزيع سيشمل النازحين في مديريات الوادي، والمدينة، وصرواح، وجبل مراد، والجوبة.