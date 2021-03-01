شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» واليونسيف يبحثان تأمين المياه لـ 15 محافظة يمنية والان مع التفاصيل
كما ناقش الجانبان برنامج الاستجابة الصحية في حالات الطوارئ المتكاملة لضمان استمرارية الخدمات وتوسيع نطاقها من خلال الوقاية المتكاملة من (كوفيد-19) والتدخل الغذائي الوقائي والمنقذ للحياة لمعالجة سوء التغذية بين الأطفال والنساء في اليمن.
في غضون ذلك، دشن المركز المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية في محافظة مأرب، تستفيد منه 4.000 أسرة نازحة.
وأكد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى، أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تسهم في التخفيف من معاناة النازحين، مشيداً بالدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية وما تقدمه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للنازحين، مبينا أن التوزيع سيشمل النازحين في مديريات الوادي، والمدينة، وصرواح، وجبل مراد، والجوبة.