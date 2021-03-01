شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتيح مواعيد أكثر للراغبين في اللقاح والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - بدأت وزارة الصحة في التوسع لاستقبال أعداد أكثر من المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي لقاح كورونا عن طريق إرسال رسائل نصية تفيدهم بإمكانية الحصول على المواعيد المناسبة من خلال الدخول على تطبيق صحتي، وحجز المقر والموعد المناسب. واستقبل عدد كبير من المستفيدين تلك الرسائل في إشارة واضحة إلى التوسع الكبير في إعطاء اللقاح. وناشدت الوزارة الجميع بضرورة الحرص على تحديث تطبيق صحتي من أجل الاستفادة القصوى من خدماته والتمكن من حجز المواعيد لتلقي اللقاح بيسر وسهولة.