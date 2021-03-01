شكرا لقرائتكم خبر عن «فرجت».. ربط إلكتروني للخدمة وميدالية استحقاق للمتبرعين..وإحالة المحتالين للتحقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صدرت موافقة الجهات العليا على ضوابط خدمة (فرجت) والمتعلقة بآلية سداد الديون والمطالبات عن السجناء المعسرين، وتضمنت الموافقة تشكيل لجنة في وزارة الداخلية بعضوية ممثلين من وزارات الخارجية والمالية والعدل ومن مركز المعلومات الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي مهمتها العمل على تطوير خدمة فرجت وإجراءاتها ومعالجة أي إشكالات تطرأ أثناء تطبيقها والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء بشأنه، على أن ترفع اللجنة تقويماً عن الخدمة بعد سنتين من تطبيقها يتضمن الصعوبات التي واجهت تطبيق الخدمة والمقترحات اللازمة حيالها.

وعلمت "الخليج 365" أن الضوابط تتمثل في أن الخدمة تقدم عن طريق منصة (أبشر) باللغتين العربية والإنجليزية وتتيح المساهمة في السداد جزئياً أو كلياً عن محبوس بذاته، أو المحبوسين بشكل عام. وتتولى المديرية العامة للسجون الإشراف على فرجت، ومتابعة سير أعمالها. وإدراج المحبوس في الخدمة فور إيداعه السجن متى انطبقت عليه الشروط والضوابط وإطلاق سراحه بالتنسيق مع الجهة التي أصدرت أمر الحبس في حقه فور سداد كامل المديونية عنه ما لم يكن بقاؤه في السجن على ذمة قضية أخرى.

وبينت الضوابط شروط الإدراج في خدمة (فرجت) أبرزها أن يكون المطالب محبوساً في المملكة، وألا تكون المطالبة ناشئة عن قضية جنائية، ويستثنى من ذلك المطالبات الناشئة عن الحق الخاص في قضايا تحرير الشيك دون رصيد، وألا تكون المطالبة تمثل غرامة مستحقة للدولة، وألا تكون المطالبة ناشئة وقع بسبب مخالفة مرورية تعرض السلامة العامة للخطر وفقاً لنظام المرور، وألا يكون المطالب قد استفاد من خدمة (فرجت) خلال الخمس سنوات السابقة عن حادثة للإدراج.

مساعدة السجناء وأسرهم

أكد رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) أشرف السراج أن خدمة فرجت سوف تسهم في مساعدة السجناء المعسرين وفق الضوابط والاشتراطات المعلنة.

من جانبه رحب الكاتب وائل بن عبدالعزيز بإعلان الضوابط والتي ستعكس التي ستحقق فائدة كبيرة للسجناء وأسرهم.

ضوابط وخصوصيةشددت الضوابط على مراعاة الخصوصية ومعايير الحماية الأمنية، للمحبوسين، وبينت الضوابط في حال السداد الكلي أو التنازل عن المطالبة المالية المترتبة على المحبوس المدرج في خدمة (فرجت) وفقاً لأحكام الضوابط، يسقط اسم المحبوس وتلغى فاتورة السداد عنه مباشرة من الخدمة.

وأكدت في حال ثبت أي تحايل على المديرية العامة للسجون إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.

وأتاحت الضوابط بان فتح حساب موحد من قبل وزارة الداخلية باسم (خدمة فرجت) لاستقبال لتبرعات للسداد عن المحبوسين المدرجين في الخدمة وفقاً لأحكام الضوابط، ويصرف من هذا الحساب وفق آلية تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العدل، على أن ترفع وزارة الداخلية بطلب منح ميدالية الاستحقاق لكل من يتبرع بمليون ريال أو أكثر.