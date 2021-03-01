«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على 7 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة الإثنين، على 7 مناطق، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز الوطني للأرصاد: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة)، وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق (نجران، الرياض، والشرقية).

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر الوطني للأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 18 و42 كم/ساعة؛ عدا مضيق باب المندب، حيث تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، بسرعة بين 16-40 كم/ساعة

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية، بسرعة تتراوح بين 16و38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة الإثنين:

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