هل وجود مخالفات على مالك السيارة يمنع بيعها؟.. «المرور» يجيب

أكد المرور السعودي، أن وجود مخالفات على مالك السيارة لا يمنع بيعها، مع أهمية توافر شرطين.

وتساءل أحد المستفيدين، قائلًا: «هل أقدر أبيع سيارة وعليّ مخالفات والمشتري ما عنده أي مخالفة؟».

وردّ المرور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري».

في الإطار ذاته، حذّر المرور من السير ليلًا دون إضاءة أنوار المركبة، أو في حال كانت الرؤية غير واضحة.

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