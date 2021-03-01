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«الطيران المدني» تسمح بعودة طائرة 737 ماكس إلى الخدمة

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الرياض - محمد عبدالله - بعد الانتهاء من المراجعات والتدابير اللازمة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، السماح بعودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى الخدمة، بعد الانتهاء من المراجعات والتدابير اللازمة واكتمال الاختبارات الضرورية.

وقال ‏المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن قرار عودة الطائرة إلى الخدمة، جاء بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالتغييرات والتراخيص والتدريب، لضمان أعلى مستوى من السلامة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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