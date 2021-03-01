«الطيران المدني» تسمح بعودة طائرة 737 ماكس إلى الخدمة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، السماح بعودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى الخدمة، بعد الانتهاء من المراجعات والتدابير اللازمة واكتمال الاختبارات الضرورية.

وقال ‏المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن قرار عودة الطائرة إلى الخدمة، جاء بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالتغييرات والتراخيص والتدريب، لضمان أعلى مستوى من السلامة.