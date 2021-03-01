«التقاعد» توضح شروط وخطوات تغيير حالة المستفيد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد نحو 6 خطوات للإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيًا، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن خدمة تغيير حالة المستفيد تسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن تغيير حالة المستفيد تتطلب أن يكون مقدم الطلب مستفيدًا مخصصًا له نصيب من معاش تقاعدي، أو قائم بالصرف عن مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن تغيير حالة المستفيد تبدأ بتسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمة «تغيير حالة مستفيد» من قائمة الطلبات الجانبية

ثم الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر على «متابعة»، ثم اختيار نوع الحالة المراد تحديثها ثم تعبئة البيانات المطلوبة ثم الموافقة على الإقرار والنقر على «تقديم الطلب»، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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