

تونس 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واس

سجلت تونس 662, إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 979787 إصابةً، وعدد الوفيات بلغ 8001، فيما بلغ عدد المتعافين 1986 شخصاً وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.

// انتهى //

00:27ت م

0001



تونس 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واسسجلت تونس 662, إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 27 وفاة.وأشارت الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 979787 إصابةً، وعدد الوفيات بلغ 8001، فيما بلغ عدد المتعافين 1986 شخصاً وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.// انتهى //00:27ت م0001

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.