ضبط 279 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية بجدة

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7436 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد نحو 406 مخالفات، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن حملات الرقابة الميدانية المشتركة في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، 279 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7436 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد نحو 406 مخالفات، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية ، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

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