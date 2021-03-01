شكرا لقرائتكم خبر 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا ، أغلقت أمانة منطقة القصيم 13 منشأة مخالفة خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها أمانة منطقة القصيم وجميع بلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي تجاوزت 16 ألف جولة رقابية شملت جميع الأنشطة المستهدفة، وتضمنت إصدار 19 مخالفة على عدد من المنشآت.

وتواصل أمانة منطقة القصيم الجولات الرقابية بشكل يومي بغية تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.