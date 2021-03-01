متحدث الصحة: منحنى كورونا متذبذب والحل في التقيد بالإجراءات

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن المستجدات، أنه لا صحة أن من يتلقى لقاح كورونا تضعف مناعته ويكون أكثر عرضة للإصابة ببعض الفيروسات، مفيدا بعدم وجود مخاطر على من لديه إصابة بكورونا وأخذ اللقاح.وقال «إن المدة الزمنية بين الجرعتين جاءت وفق أبحاث علمية، كما أن الدراسات حول أخذ لقاحين من نوعين مختلفين لا زالت مستمرة»، مضيفا «أكثر من 780 ألفا تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة».
وبين أن بعض المناطق تشهد تراجعا في الإصابات، ومنحنى كورونا يشهد تذبذبا، ونأمل أن يظهر عليه النزول بتعاون والتزام الجميع، لافتا إلى أن التراخي يسبب صعود المنحنى.
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