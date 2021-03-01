إغلاق منتجع سياحي خالف الاحترازات بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة الطائف منتجعا سياحيا بالهدا، بعد التأكد من عدم التزامه بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا

وكانت الجولات الرقابية للأمانة قد غطت نحو 60 مرفقا تجاريا وسياحيا رصدت خلالها الفرق أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام الأنشطة بالتدابير الوقائية، كما طبقت لائحة الجزاءات البلدية بحق21 نشاطا مخالفا.

وأوضحت الأمانة أن المنتجع تهاون في تطبيق الإجراءات مما أدى إلى إغلاقه احترازيا، حيث لم يتقيد بتوفير وسائل السلامة اللازمة والملصقات المحددة للمسارات ولم يطبق التباعد الجسدي بين الزوار، مبينا أنه سيستمر الإغلاق لحين تصحيحه للمخالفات.

وضبطت الفرق الميدانية خلال جولاتها مخالفات شملت تدني مستوى النظافة، ومواد منتهية الصلاحية، وانتهاء الشهادات الصحية، كما خصصت حملات ميدانية على صوالين الحلاقة لفحص التزامها بالاشتراطات الصحية الخاصة بها وارتداء العاملين الزي الكامل للوقاية، والتأكد من استخدام الأدوات المختصة لمرة واحدة.

مخالفات المنتجع السياحي :