تفعيل اليوم العالمي للأمراض النادرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت وزارة الصحة ممثلة في إدارة الرعاية الصيدلية أمس، العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة، وذلك في مختلف مستشفيات مناطق المملكة والتجمعات الصحية. وتأتي هذه المبادرة تواصلا لاهتمام الوزارة بهذه الفئة من المرضى ودعمهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. وتشمل هذه الأنشطة محاضرات افتراضية للصيادلة داخل المستشفيات للحديث عن الأمراض النادرة وكيفية الإصابة بها وطرق علاجها. وتشمل هذه الأنشطة محاضرات افتراضية للصيادلة داخل المستشفيات للحديث عن الأمراض النادرة وكيفية الإصابة بها وطرق علاجها. أبرز الأمراض النادرة: الهيموفيليا تسبب خللا في الجسم وتمنعه من السيطرة والتحكم بإيقاف نزف الدم.

ارتفاع الحمض الميثايل مالوني

ينتج عن خلل في تكسير أو عمل حمض يسمى بالحمض الميثايل مالوني.

عديد السكاريد المخاطي أو داء عديدات السكريد المخاطية.

ينجم عن خلل في ما يسمى الليسوسوم وهو الجزء المسؤول عن حرق المواد غير المرغوب فيها داخل الخلايا.

- كاواساكي «Kawasaki Disease»

(متلازمة العقدة اللمفية المخاطية الجلدية)

التهاب شامل يصيب الأوعية الدموية صغيرة ومتوسطة الحجم، ويؤثر على جدرانها.

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