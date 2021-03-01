إنجاز 75% من مشروع تطوير سوق الأربعاء بالأحساء

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وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم أن الأمانة تسعى إلى إعادة صياغة وتنظيم الأسواق الشعبية (الأسبوعية) مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيمها بأحدث المعايير مع المحافظة على الطابع العمراني التقليدي بالمحافظة . وبين الملحم أن التطوير للأسواق الشعبية (الأسبوعية) في الأحساء يشمل سوق الخميس في مدينة الهفوف، وسوق الجمعة في بلدة الطرف، وسوق الأحد في بلدة القارة، وسوق الاثنين في مدينة الجفر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة الأحساء ممثلة بوكالة المشاريع 75% من مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي وسط مدينة المبرز ، الذي يمثل قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من 50 عاما على مساحة إجمالية تقدر بـ 45 ألف م2. ويتضمن المشروع إنشاء ممرات مظللة وساحة للفعاليات والمناسبات ونوافير تفاعلية ومظلات للباعة وغطاء نباتي، ومضمار للمشاة بمحاذاة السوق، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى المساندة.وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم أن الأمانة تسعى إلى إعادة صياغة وتنظيم الأسواق الشعبية (الأسبوعية) مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيمها بأحدث المعايير مع المحافظة على الطابع العمراني التقليدي بالمحافظة . وبين الملحم أن التطوير للأسواق الشعبية (الأسبوعية) في الأحساء يشمل سوق الخميس في مدينة الهفوف، وسوق الجمعة في بلدة الطرف، وسوق الأحد في بلدة القارة، وسوق الاثنين في مدينة الجفر.

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