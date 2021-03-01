وحدات تنقية وتبريد لرفع جودة مياه الشرب بالمدارس

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وأوضحت الشركة أن مشروعها الذي وجهتها وزارة التعليم بتنفيذه تحت إشرافها، يعد تحولا كاملا وتغييرا جذريا على صعيد توفير مياه الشرب للطلاب، بدلا من الوسائل التقليدية.وجرى تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لدراسة الوضع واقتراح الحلول ومعرفة التكاليف المطلوبة، عن تقديم دراسة كاملة تضع حلا متكاملا يعالج جميع جوانب المشكلة، ويضمن تأمين منتج عالي الجودة يوفر مياه شرب داخل المدارس للطلاب، بمعايير عالمية، وبوحدات مطورة ومصممة خصيصا لهذا الغرض.
وتوزع الوحدات على 284 مبنى مدرسيا، ويستفيد منها نحو 213 ألف طالب وطالبة، ويطابق مستوى تنقية المياه التي تنتجها مواصفات مياه الشرب المعبأة بالمملكة، عبر 7 مراحل تنقية تمر بها المياه داخل الوحدات، مع عدم إضافة أي مواد كيمائية.
عن المشروع
1200 وحدة تنقية يؤمنها بـ 5 إدارات تعليمية:
- تعليم محافظة الأحساء 380 وحدة
- تعليم محافظة جدة 234 وحدة
- تعليم منطقة جازان 230 وحدة
- تعليم محافظة صبيا 190 وحدة
- تعليم منطقة مكة المكرمة 166 وحدة
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