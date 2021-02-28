شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: المساس بأمن المملكة تهديد للأمن العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة على عدد من المدن في المملكة من خلال صاروخ باليستي وطائرات مفخخة اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن العربي، مضيفاً أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة بموجب القانون الدولي تشكل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتحدٍ سافر للقانون الدولي والأعراف الدولية.

وطالب البرلمان المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقدراتها العالية في اعتراض وتدمير التهديدات التي أطلقتها الميليشيا الإرهابية.