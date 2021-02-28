الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

القبض على قائد شاحنة قاد بشكل غير طبيعي على طريق المدينة السريع

متابعات الخليج 365 - جدة

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قبضت إدارة المرور على قائد شاحنة قاد بشكل غير طبيعي وراوغ على طريق المدينة السريع في جدة، وكاد أن يتسبب في وقوع عدة حوادث.

وقالت إدارة المرور عبر تويتر ردًّا على الشكوى، مساء اليوم الأحد: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

تحذير هام:

وقالت إدارة المرور في وقت سابق: إن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفًا لنظام المرور.

وأوضحت أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية.

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