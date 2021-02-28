مركز لقاحات كورونا في البدع يبدأ استقبال المواطنين والمقيمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - واس

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بدأ مركز لقاحات كورونا بمحافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك عمله اليوم, باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي ” لتلقي لقاح كورونا (كوفيد-19) وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تجهيزات في المركز:

وأكد مدير مستشفى البدع العام عبدالله بن محمد التويم أن المركز جُهز بجميع الخدمات الأساسية، وطواقم طبية، وآلية استقبال المستفيدين المسجلين بتطبيق “صحتي” منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم, مشيراً إلى أن المركز يعمل على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا, حاثاً المواطنين والمقيمين على المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.



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