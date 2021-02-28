السعودية اليوم / مركز لقاحات كورونا بمحافظة البدع يبدأ باستقبال المواطنين والمقيمين



تبوك 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

بدأ مركز لقاحات

وأكد مدير مستشفى البدع العام عبدالله بن محمد التويم أن المركز جُهز بجميع الخدمات الأساسية، وطواقم طبية، وآلية استقبال المستفيدين المسجلين بتطبيق "صحتي" منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم, مشيراً إلى أن المركز يعمل على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا, حاثاً المواطنين والمقيمين على المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

// انتهى //

23:15ت م

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تبوك 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسبدأ مركز لقاحات كورونا بمحافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك عمله اليوم, باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي " لتلقي لقاح كوفيد-19، وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية.وأكد مدير مستشفى البدع العام عبدالله بن محمد التويم أن المركز جُهز بجميع الخدمات الأساسية، وطواقم طبية، وآلية استقبال المستفيدين المسجلين بتطبيق "صحتي" منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم, مشيراً إلى أن المركز يعمل على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا, حاثاً المواطنين والمقيمين على المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.// انتهى //23:15ت م0248

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