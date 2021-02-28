السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 69,876 إصابة بفيروس كورونا



واشنطن 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 69,876 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,355,420 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 510,777.

// انتهى //

22:30ت م

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واشنطن 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 69,876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 1,828 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,355,420 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 510,777.// انتهى //22:30ت م0241

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