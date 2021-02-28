السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 17455 إصابة بفيروس كورونا



روما 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 17455 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,925,265 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 97699 وفاة.

// انتهى //

22:27ت م

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روما 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسسجلت إيطاليا 17455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 192 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,925,265 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 97699 وفاة.// انتهى //22:27ت م0240

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