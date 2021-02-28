السعودية اليوم / جامعة جازان تنظم غداً ملتقى " مكافحة العدوى في البيئات التعليمية"



جيزان 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

تنظم جامعة جازان ممثلة بكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة غداً عن بعد ، ملتقى " مكافحة العدوى في البيئات التعليمية" .

ويتناول الملتقى العديد من المحاور حول الأمراض المعدية وكيفية التفرقة بينها، والتعامل معها، والطرق الوقاية، والية المكافحة، والتطهير ، والتعريف بالصحة المدرسية ومكوناتها وأهمية توفير بيئة صحية مدرسية ، تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأساليب العلمية المتبعة للحد من انتشار جائحة

// انتهى//

22:25ت م

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جيزان 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واستنظم جامعة جازان ممثلة بكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة غداً عن بعد ، ملتقى " مكافحة العدوى في البيئات التعليمية" .ويتناول الملتقى العديد من المحاور حول الأمراض المعدية وكيفية التفرقة بينها، والتعامل معها، والطرق الوقاية، والية المكافحة، والتطهير ، والتعريف بالصحة المدرسية ومكوناتها وأهمية توفير بيئة صحية مدرسية ، تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأساليب العلمية المتبعة للحد من انتشار جائحة كورونا ، والإسهام في توعية المشاركين بالممارسات العلمية للتعامل مع الأمراض المعدية في البيئات التعليمية وخاصة مدارس التعليم العام.// انتهى//22:25ت م0239

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