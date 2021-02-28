السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الدكتور المالكي



جيزان 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته في وفاة أستاذ الفيزياء النووية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضو لجنة التحكيم في الاولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع) الدكتور محمد بن حنين المالكي - رحمه الله - إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه الله -عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

//انتهى//

22:05ت م

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