

جدة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم الموهوبين " بنين " وقسم الموهوبات " بنات" حزمة من البرامج الإثرائية والعلمية الافتراضية لتعزيز قدرات ومهارات وخبرات الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية, وذلك في إطار تفعيل برنامج الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع2021م .

وتتضمن فعاليات البرامج العديد من الورش والدورات التدريبية الإثرائية، بالإضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات العلمية والتربوية والتطويرية الافتراضية حول التنافسية في استقطاب المواهب والمحافظة عليها.

وأكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن الاحتفاء بالأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع يأتي تماشياً مع توجهات وحرص وزارة التعليم على رعاية الطلبة الموهوبين، ودعماً للبرامج المقدمة لهم؛ بغرض اكتشاف قدراتهم ومجالات إبداعهم، والعمل على توجيهها التوجيه السليم، وتشجيعهم على المزيد من الإبداع والابتكار.

// انتهى //

22:02ت م

0236





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الليث يطلق برامج الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.