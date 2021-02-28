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السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 10:06 مساءً, 28 فبراير 2021 م

المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
واطمأن سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال على صحة سمو ولي العهد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.
كما أكد سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال على دعم دولة قطر للمملكة ، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة.
من جهته عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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