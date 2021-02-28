شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الاستهداف الحوثي للمدنيين يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأردن بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جيزان ومدينة خميس مشيط.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المدنيين الأبرياء، الذي يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين.

وجدد السفير الفايز وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.