شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: السماح بعودة طائرة «737 ماكس» إلى الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الانتهاء من المراجعات والتدابير اللازمة

• اكتمال الاختبارات الضرورية بالتنسيق مع الطيران المدني الدولي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن السماح بعودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى الخدمة، بعد الانتهاء من المراجعات والتدابير اللازمة واكتمال الاختبارات الضرورية التي جاءت بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالتغييرات والتراخيص والتدريب لضمان أعلى مستوى من السلامة.

وأوضحت الهيئة أن شركات النقل الوطنية لا تشغل طراز الماكس، إلا أن عدة شركات طيران أجنبية تسير رحلات من وإلى المطارات السعودية وتعبر أجوائها عدة رحلات بنفس الطراز.

وأكدت الهيئة أن رفع التعليق المؤقت جاء بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي، فيما يتعلق بالتغييرات والترخيص والتدريب لضمان أعلى مستوى من السلامة.