جولة ميدانية مشتركة وتقييد 11 مخالفة في شرورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - شرورة

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نفذت لجنة مكونة من جميع القطاعات الأمنية والقطاع الصحي والبلدية في محافظة شرورة، جولة على عدد من الأسواق المحلية والتجارية بالمحافظة شملت 57 موقعًا مختلفًا؛ للتوعية والالتزام والتنبيه بأهمية تطبيق “توكلنا”.

توجيهات وتوعية:

وضمن التوجيهات التوعوية عدم دخول المطاعم والمحلات التجارية لغير الملتزمين بالتطبيق وإلزام ارتداء الكمامة وتطبيق سياسة التباعد وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وكذلك توعية وحث المواطنين على أخذ اللقاح أثناء الجولة عن طريق الجهات المشاركة.

11 مخالفة:

وتم خلال الجولة تقييد 11 مخالفة، منها عدم ارتداء الكمامة وعدم التباعد، كما تم مصادرة عدد من الفواكه والخضروات والبسطات العشوائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى فحص 50 عاملًا خلال الجولة.



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