الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

الصاعقة دورة عسكرية للتكيّف مع الإجهاد النفسي والبدني

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نشرت رئاسة أمن الدولة مقطع فيديو يبين تدريبات “الصاعقة”.

وأوضحت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن “الصاعقة” دورة عسكرية للتكيّف مع الإجهاد النفسي والبدني.

أبطال الصاعقة:

وينفذ أبطال دورة الصاعقة مهام عديدة، منها الاقتحام التكتيكي والدائرة الدفاعية ومهارات الاشتباك بالأيدي، وكذلك اجتياز المانع المائي.

ويثبت أبطال الصاعقة قدرتهم على التحمل وإتقان المهارات.

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