جامعة الملك خالد تستضيف 21 جامعة في ملتقى الأندية الطلابية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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برعاية وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تطلق جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب “ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية” افتراضيًّا، وذلك خلال الفترة 18- 19 من شهر رجب الجاري، بمشاركة 21 جامعة سعودية، لمناقشة العديد من أوراق العمل والتجارب والمنجزات المميزة بين أنديتها.

اهتمام بالعملية التعليمية والأكاديمية:

ورفع رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي شكره لوزير التعليم على رعايته الكريمة واهتمامه بكل ما من شأنه الرقي بالعملية التعليمية والأكاديمية، مؤكدًا أهمية أهداف ومحاور الملتقى، مرحبًا بكل المشاركين من الجامعات السعودية، مقدمًا شكره لعمادة شؤون الطلاب والقائمين على تنظيم برامج هذا الملتقى.

كما أكد السلمي أن هذا الملتقى يأتي لتجسيد أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تفعيل دور الأندية الطلابية في الجامعات السعودية:

إلى ذلك بين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن أهداف

إلى ذلك بين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن أهداف الملتقى تتمحور حول تفعيل أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية في تحقيق محاور وبرامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستشراف الآفاق المستقبلية للأندية الطلابية ودورها كعامل تنمية مستدامة للوطن، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير عمل وبرامج الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، وتفعيل دور الأندية الطلابية في جوانب العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

كما أوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، الدكتور عبدالله بن منصور آل عضيد، أن الملتقى يستهدف المهتمين والعاملين والمشاركين في مجالات الأنشطة والأندية الطلابية في الجامعات السعودية، لافتًا إلى اشتمال الملتقى ضمن برامجه على معارض للأندية المشاركة وجلسات نقاش تتناول أوراق عمل وتجارب مميزة ورائدة، وكذلك ورش عمل تركز على تجارب ومنجزات الأندية وسبل تطوير العمل فيها، مؤكدًا تخصيص اللجنة الإشرافية للملتقى 3 جوائز لكل محور من محاور الملتقى الرئيسة والتي تضمنت العروض المرئية، والتجارب الرائدة والإبداعية، إضافة إلى أوراق العمل.

ورشة عمل:

كذلك يتضمن الملتقى ورشة عمل قبل انطلاق حفل الافتتاح يقدمها مدير المشاريع الشبابية في برنامج باسمح لخدمة المجتمع “متقن” المهندس أحمد بن حسين ناخوذه، تحت عنوان “برنامج وازن حياتك”، والتي ستنطلق مساء الاثنين افتراضيًّا، كما ستنطلق بقية الفعاليات بعد حفل الافتتاح الذي سيقام صباح الثلاثاء الـ18 من رجب الجاري، والتي ستشمل ورش عمل تتمحور مواضيعها حول “الأندية الطلابية.. تطوع وعطاء 2030″، وكذلك “الأندية الطلابية.. تجارب رائدة”، إضافة إلى العروض المرئية لتجارب ومنجزات أندية الجامعات المشاركة.

يذكر أنه سيتم إتاحة التسجيل والحضور لجلسات وبرامج “ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية” افتراضيًّا من خلال الرابط التالي هنا وللاطلاع على تفاصيل وبرامج الملتقى يمكن زيارة الرابط هنا.



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