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البرلمان العربي: اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية جرائم حرب
استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة
متابعات الخليج 365 - واس
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أدان البرلمان العربي بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة على عدد من المدن في المملكة العربية السعودية من خلال صاروخ باليستي وطائرات مفخخة اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
المساس بأمن السعودية تهديد للأمن العربي:
وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن العربي، مضيفاً أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة بموجب القانون الدولي تشكل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتحدٍ سافر للقانون الدولي والأعراف الدولية.
مطلب بتحرك دولي عاجل:
وطالب البرلمان المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقدراتها العالية في اعتراض وتدمير التهديدات التي أطلقتها الميليشيا الإرهابية.
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