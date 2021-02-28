موجودات البنك المركزي السعودي ترتفع إلى 1.85 تريليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي “ساما” خلال شهر يناير الماضي بحوالي 4.5 مليار ريال إلى 1.85 تريليون ريال.

وأظهر تحليل لبيانات من النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، أن الزيادة الأبرز في هذه الموجودات جاءت في رصيد النقد الأجنبي بزيادة شهرية فاقت 1.2 مليار ريال، لكن رصيد الموجودات الكلي أظهر تراجعًا يفوق 62 مليار ريال بمقارنة سنوية مع يناير من العام الماضي.

1.124 تريليون ريال استثمارات:

واستقرت الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج عند مستوى 1.124 تريليون ريال، بعد قفزة شهرية بنسبة 1.5% خلال ديسمبر الماضي بحوالي 17 مليار ريال، بحسب “العربية. نت”.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.671 تريليون ريال (455.55 مليار دولار) في يناير 2021 مقابل 1.684 تريليون ريال في ديسمبر 2020.

وتشكل استثمارات في الأوراق المالية بالخارج، النصيب الأكبر من الموجودات بنسبة 61% من إجمالي الموجودات، بعد أن كانت تشكل 59.6%، من الموجودات في نوفمبر الماضي.

تراجع ودائع ساما:

وتراجعت ودائع “ساما” لدى البنوك بالخارج بمقدار 14.4 مليار ريال خلال شهر لتصل إلى 297.18 مليار ريال نهاية يناير 2021، مقارنة مع 311.6 في نهاية ديسمبر و338.97 مليار ريال، نهاية نوفمبر و311.37 مليار ريال نهاية أكتوبر 2020.

كانت موجودات المركزي السعودي صعدت 2% نهاية نوفمبر 2020، بما يعادل 37.4 مليار ريال لتصل إلى نحو 1.858 تريليون ريال، لكنها انخفضت بمقدار 11.8 مليار ريال خلال ديسمبر ثم عادت للصعود بمقدار 4.5 مليار ريال الشهر الماضي.

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