الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

الأردن: نقف بجانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها

متابعات الخليج 365 - واس

اسمع الخبر

أدانت الأردن بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جيزان ومدينة خميس مشيط.

إدانة لإرهاب الحوثي:

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في الأردن السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المدنيين الأبرياء، الذي يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين.

وجدد السفير الفايز وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

شارك الخبر