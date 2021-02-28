السعودية للشحن تسيّر جسرًا جويًّا لربط الشحنات بين الصين وأوروبا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - جدة

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن عن توقيعها اتفاقية شحن مع شبكة “تساي نياو” المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية والذراع اللوجستي لمجموعة متاجر علي بابا؛ وذلك بهدف دعم عمليات التجارة الإلكترونية بين الصين وأوروبا، حيث من المقرر أن تشغل السعودية للشحن 5 رحلات أسبوعية انطلاقًا من هونج كونج إلى لييج في بلجيكا مرورًا بمحطة الرياض.

جسر يربط بين آسيا وأوروبا:

وتعد هذه الرحلات جسرًا جويًّا يربط بين قارتي آسيا وأوروبا؛ وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الشحنات القادمة من المتاجر الإلكترونية التي أصبحت اليوم الوسيلة الأكثر طلبًا في عالم التسوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن عمر بن طلال حريري، قائلًا: “نحن سعداء بهذا الاتفاق الإستراتيجي الذي يعزز من خدمات الشحن بين القارتين من خلال متجر على بابا الإلكتروني والذي يوفر خيارات متنوعة من البضائع والسلع، كما تأتي هذه الخطوة في ضوء أهدافنا الإستراتيجية لجعل المملكة بوابة للتجارة العالمية وحلقة وصل بين الشرق والغرب، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 والاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز الذي تحظى به بلادنا، كما ستشهد الفترة المقبلة المزيد من الشراكات الرامية إلى تعزيز عمليات الشحن التي تقدمها الشركة في القارتين”.

جائحة كورونا وخدمات الشحن:

وأشار حريري إلى أن جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أظهرت الحاجة الملحة إلى خدمات الشحن؛ نظرًا للنشاط المتزايد على عمليات الشراء الإلكتروني، وهو ما تسعى الشركة إلى الاهتمام به بالتعاون مع شركائها في مختلف قارات العالم عبر إيجاد الحلول اللوجستية الفعالة لضمان تدفق الشحنات ووصولها إلى الوجهات المطلوبة في الوقت المحدد، مشيدًا بالتعاون مع “تساي نياو” للخدمات اللوجستية التي تغطي أعمالها أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، مما يجعلها واحدة من أهم الشركات التي يستفيد من خدماتها المتطورة التجار والمستهلكين من مختلف أنحاء العالم.

من جهته، قال وليام جونغ، رئيس الإستراتيجية في “تساي نياو” والمدير العام لشركة “إكسبورت لوجستكس”: “نحن سعيدون بهذا التعاون مع السعودية للشحن، حيث سيستفيد جميع زبائننا وموردينا في الصين والسعودية وأوروبا من هذه الرحلات الإضافية، والتي ستقلل من وقت توصيل الشحنات بشكل كبير. إن توسيع عملياتنا ونشرها في أقاليم جديدة سيساعد أيضًا في بناء شبكة تصدير دولية عالية الكفاءة، كما أن هذا المسار الجوي الجديد سيكون عاملًا مهمًّا لاستمرارية عمليات الشحن والإمداد بمنتهى السلاسة”.

تدابير من السعودية للشحن:

وكانت السعودية للشحن قد أعلنت منذ ظهور جائحة كورونا عن العديد من التدابير لضمان استمرار عمليات الشحن بكفاءة عالية وتقديم الخدمات اللوجستية، ومنها زيادة رحلات الشحن إلى العديد من الوجهات والأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل ضمان نقل المنتجات الحيوية وتدفق البضائع وغيرها من متطلبات الحركة الاقتصادية والتجارية وتوفرها بشكل طبيعي ومتواصل داخل المملكة، ويضم أسطول شركة الخطوط السعودية للشحن حاليًّا 7 طائرات بوينغ منها 4 طائرات من طراز 777 وثلاث طائرات من طراز 747-400F.



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