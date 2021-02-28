الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

السماح بعودة طائرة 737 ماكس إلى الخدمة من وإلى السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السماح بعودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى الخدمة من وإلى المملكة، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة واكتمال كافة الاختبارات من قبل إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي ووكالة سلامة الطيران الأوروبية وغيرهما من سلطات الطيران المدني حول العالم.

وأوضحت الهيئة أن شركات النقل الوطنية لا تشغل طراز الماكس، إلا أن عدة شركات طيران أجنبية تسير رحلات من وإلى المطارات السعودية وتعبر أجواءها عدة رحلات بنفس الطراز.

تنسيق وثيق:

وأكدت الهيئة أن رفع التعليق المؤقت جاء بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالتغييرات والترخيص والتدريب؛ لضمان أعلى مستوى من السلامة.

ونشر الطيران المدني إعلانًا ملاحيًّا (NOTAM) يسمح بعودة طائرة الماكس إلى الخدمة، كما نشرت في دليل معلومات الطيران السعودي، بالإضافة إلى نشرة توجيهية (AC، بالإضافة إلى أنها ستصدر شهادة قبول الطراز (TCA) عندما يتم تسجيل الطائرة لأول مرة في السجل الوطني للطائرات.

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