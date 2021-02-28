الصحة تدشن خدمة التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في الرياض ومكة والمدينة وأبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دشنت وزارة الصحة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها.

وأوضحت الصحة أنه يمكن حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان لكم عبر تطبيق صحتي: هنا.

لقاح كورونا في السعودية

يذكر أنه حتى الآن تم اعتماد لقاحين فقط في المملكة أحدهما هو لقاح فايزر- بيونتيك، والآخر هو لقاح أكسفورد- أسترازينيكا، فيما أشار متحدث هيئة الغذاء والدواء قبل أيام إلى أنه يجري دراسة 4 لقاحات جديدة للتأكد من فعاليتها ومأمونيتها.

إصابات كورونا الجديد:

وكانت وزارة الصحة كشفت عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (294) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (368305) حالات.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2584) حالة، من بينها (481) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة؛ وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (377383) حالة، توفي منهم (6494) حالة.

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