القبض على مواطن صور تجهيزات عسكرية وارتكب مخالفات مرورية في الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الباحة

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قبضة شرطة الباحة على مواطن صور تجهيزات عسكرية وارتكب مخالفات مرورية في المنطقة.

مخالفات مرورية:

وأوضحت الشرطة، عبر سناب الداخلية، أنه بعد رصد أحد المقاطع المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة الباحة من القبض على أحد الأشخاص، وذلك بعد قيامه بتصوير تجهيزات عسكرية، وكذلك ارتكابه مخالفات مرورية، منها السير بسرعة عالية بين المركبات معرضًا حياة الآخرين للخطر.

إحالة إلى النيابة:

وتابعت أنه من خلال إجراءات البحث والتحري، تبين أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.



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