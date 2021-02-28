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شكرا لقرائتكم القبض على مواطن صور تجهيزات عسكرية وارتكب مخالفات مرورية في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على مواطن صور تجهيزات عسكرية وارتكب مخالفات مرورية في الباحة
جاري استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة
متابعات الخليج 365 - الباحة
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قبضة شرطة الباحة على مواطن صور تجهيزات عسكرية وارتكب مخالفات مرورية في المنطقة.
مخالفات مرورية:
وأوضحت الشرطة، عبر سناب الداخلية، أنه بعد رصد أحد المقاطع المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة الباحة من القبض على أحد الأشخاص، وذلك بعد قيامه بتصوير تجهيزات عسكرية، وكذلك ارتكابه مخالفات مرورية، منها السير بسرعة عالية بين المركبات معرضًا حياة الآخرين للخطر.
إحالة إلى النيابة:
وتابعت أنه من خلال إجراءات البحث والتحري، تبين أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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