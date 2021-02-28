الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً الأحد من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

واطمأن أمير دولة قطر خلال الاتصال على صحة ولي العهد السعودي، متمنياً له دوام الصحة والعافية، وفق وكالة الأنباء "واس".

كما أكد أمير دولة قطر خلال الاتصال على دعم دولة قطر للمملكة، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة.

من جهته عبر ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا