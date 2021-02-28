شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين ولي العهد وأمير قطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى ولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- اتصالا هاتفيا من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.

‏واطمأن أمير قطر، باتصاله على صحة ولي العهد بعد العملية الجراحية الناجحة.

وأكد أمير قطر خلال الاتصال لولي العهد، على دعم دولة قطر للمملكة، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة.

ومن جانبه، عبر ‎ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة ‎قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.