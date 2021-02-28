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بالفيديو.. توضيح من الصحة بشأن أعراض كورونا حال تمت الإصابة بعد أخذ اللقاح

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية، الدكتور خالد العبد الكريم، اليوم الأحد، أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقي اللقاح.

وقال العبد الكريم أن الإصابة بالفيروس بعد تلقي اللقاح إن حدثت تكون أعراضها خفيفة ولا تستدعي التنويم، مبينا أن اللقاح آمن على كبار السن.

وبشأن عدد الجرعات المحددة للمتعافين من فيروس كورونا، أكد أن الوزارة تسير وفق التوصيات العلمية العالمية في هذا الشأن، موضحًا أنه يُكتفى بجرعة واحدة بعد 6 شهور من التعافي لتنشيط المناعة المكتسبة فعليًا من الإصابة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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