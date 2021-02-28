شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يوجه نصيحة لمرضى الضغط بخصوص بدائل الملح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أميرة خالد (صدى):

وجه طبيب الباطنية والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبد العزيز الطبية الدكتور عبد الله الذيابي، نصيحة لمرضى الضغط بالحصول على الملح من البدائل الطبيعية.

وقال عبد الله الذيابي:" على مرضى ارتفاع ضغط الـدم أن يقللوا من تناول الملح بما لا يزيد عن 1500 مللي جرام بما يعادل ملعقة صغيرة".

وأوضح أن هناك بدائل عن الملح يجب استخدامها لمرضى ضغط الـدم، وتتمثل في الثوم، والفلفل، والقرفة، والكركم.