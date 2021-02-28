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تعليق الإمارات على استهداف المملكة بصاروخ باليستي وطائرات حوثية مفخخة

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الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى):

أدانت الإمارات، محاولة الحوثيين استهداف المملكة بصاروخ باليستي وطائرات مفخخة.

‏‎وأكدت الإمارات، دعم المملكة في إجراءاتها لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها.

 

وكان التحالف العربي، أعلن  مساء اليوم السبت، عن  اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها الميليشا الحوثية تجاه الرياض جوازات وخميس مشيط

 

يذكر أن القوات الجوية تصدت لهجمات حوثية، بالإضافة إل  اعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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