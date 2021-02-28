شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الإمارات على استهداف المملكة بصاروخ باليستي وطائرات حوثية مفخخة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى):

أدانت الإمارات، محاولة الحوثيين استهداف المملكة بصاروخ باليستي وطائرات مفخخة.

‏‎وأكدت الإمارات، دعم المملكة في إجراءاتها لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها.

وكان التحالف العربي، أعلن مساء اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها الميليشا الحوثية تجاه الرياض جوازات وخميس مشيط

يذكر أن القوات الجوية السعودية تصدت لهجمات حوثية، بالإضافة إل اعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.