شكرا لمتابعة خبر عن إعلامي كويتي: أفتخر بأني أدافع عن المملكة وأثق في قياداتها الحكيمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

عبر الإعلامي الكويتي محمد احمد الملا عن حبه للمملكة وقادتها, مؤكدا رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.

وقال الملا "‏أنا كويتي و اليوم ‎انا سعودي وأفتخر بأني ادافع عن هذا الوطن العظيم، وكلي ثقة وإيمان في قيادته الحكيمة",وأرفق التغريدة بهاشتاق "‎كلنا محمد بن سلمان ‎"

يجدر الإشارة إلى أن بيان المملكة بشأن ما ورد في تقرير أميركي من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة حول مقتل المواطن جمال خاشقجي، بتأييد عربي وإسلامي وشعبي واسع، حيث أكدت دول خليجية وعربية ومنظمات إسلامية ودولية رفضها القاطع المساس بسيادة المملكة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها، مؤكدة دور الرياض المحوري والمهمّ في إرساء الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.