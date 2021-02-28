شكرا لمتابعة خبر عن تعليق سفير الاتحاد الأوروبي بالرياض على الهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أدان سفير الاتحاد الأوروبي بالرياض، باتريك سيمونت، الهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة.

‏وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي بالرياض، أن الهجمات الحوثية تقوض الاستقرار ويجب وقفها.

وكان التحالف العربي، أعلن مساء أمس السبت، عن اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها الميليشا الحوثية تجاه الرياض جوازات وخميس مشيط

يذكر أن القوات الجوية السعودية تصدت لهجمات حوثية، بالإضافة إل اعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.