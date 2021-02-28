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تعليق سفير الاتحاد الأوروبي بالرياض على الهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أدان سفير الاتحاد الأوروبي بالرياض، باتريك سيمونت، الهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة.

‏وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي بالرياض، أن الهجمات الحوثية تقوض الاستقرار ويجب وقفها.

وكان التحالف العربي، أعلن مساء أمس السبت، عن  اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها الميليشا الحوثية تجاه الرياض جوازات وخميس مشيط

يذكر أن القوات الجوية تصدت لهجمات حوثية، بالإضافة إل  اعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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