شكرا لمتابعة خبر عن أول تحرك من بلدية عنيزة تجاه مغردين أساؤوا لها ولمنسوبيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت بلدية محافظة عنيزة أنها أقامت دعاوى قضائية ضد مغردين على منصة التواصل الاجتماعي تويتر بتهمة الإساءة للبلدية ومنسوبيها.

وقالت بلدية عنيزة، اليوم الأحد، أنها شرعت –ممثلةً في الإدارة القانونية– في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال بعض المغردين المسيئين لها بتغريدات تحمل إساءات للجهاز ومنسوبيه، من خلال الاتهامات المباشرة والمبطنة، والاتهام بالتقصير المتعمد، والتمييز في الخدمات بين أحياء دون أخرى وفقًا للتكتل السكاني لفئات المجتمع.

وأكدت بأن البلدية ترحب بالنقد الهادف البناء، من خلال قنوات التواصل الرسمية، بعيدًا عن محاولة التأليب وإثارة الرأي العام.