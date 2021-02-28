شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من قطر على استهداف الرياض:" عمل خطير ضد المدنيين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

أدانت قطر، بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض، معتبرة أن عمل خطير ضد المدنيين.

وكان التحالف العربي، أعلن مساء أمس السبت، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه الرياض.

يذكر أن القوات الجوية السعودية تصدت لهجمات حوثية، بالإضافة إل اعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.