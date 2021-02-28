شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لقطات جديدة من مكان سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون صوب الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو، لقطات من مكان سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على منزل مقيم بحريني في ‎الرياض.

وظهر في الفيديو، سقوط سقف المنزل بسبب سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون صوب الرياض.

وكانت القوات الجوية السعودية تصدت لهجمات حوثية، بالإضافة إل اعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.