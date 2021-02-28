شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التحالف يكشف تفاصيل حول موقع إطلاق صواريخ الحوثي الباليستية على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إلى وجود تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة.

وأشار تركي المالكي، خلال تصريحات على قناة "الإخبارية":" مطار صنعاء أصبح نقطةً لإطلاق الصواريخ الباليستية".

ولفت إلى أن هذه الميليشيات تتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية، موضحا أن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأثنى على كفاءة القوات الجوية السعودية لصد الهجمات الحوثية، واعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.