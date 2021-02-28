الارشيف / اخبار السعوديه

بالفيديو.. التحالف يكشف تفاصيل حول موقع إطلاق صواريخ الحوثي الباليستية على المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التحالف يكشف تفاصيل حول موقع إطلاق صواريخ الحوثي الباليستية على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إلى وجود تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة.

وأشار تركي المالكي، خلال تصريحات على قناة "الإخبارية":" مطار صنعاء أصبح نقطةً لإطلاق الصواريخ الباليستية".

ولفت إلى أن هذه الميليشيات تتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية، موضحا أن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأثنى على كفاءة القوات الجوية لصد الهجمات الحوثية، واعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا